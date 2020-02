Früherer FCB-Coach und «Channe»-Wirt Kurt Walter gestorben

In der Walliser Kanne fand zudem mehr als nur eine Meisterfeier des FCB statt. Doch es waren bei weitem nicht nur Fussballer, die in dieser Beiz ein- und ausgingen. Vielmehr bestand die Kundschaft auch aus viel anderer Prominenz, von Tinguely bis Kübler, von Basler Politikern bis Medienleuten, von ganz «gewöhnlichen» Menschen bis eben zu jenen, die im Rampenlicht standen.

Auf der Tour de France für die BaZ

Diese breite Gästeschar war die Konsequenz der Kontakte vieler anderer Tätigkeiten von Kurt Walter, der unter anderem auch als freier Sportjournalist und als versierter Speaker mancher Radrennen unterwegs war, namentlich der Wartenberg-Rundfahrt, Südbaden-Rundfahrt und der Leimental-Rundfahrt. Zudem war er neben Willi Erzberger, damals gewiss einer der versiertesten Radsportjournalisten der Schweiz, der andere Teil des «Tandems», das für die Basler Zeitung Jahr für Jahr an der Tour de France, am Giro d'Italia und an der Tour de Suisse unterwegs war.

Dabei war es nun keineswegs so, dass es Channe-Walters Ziel war, «everybody’s darling» zu sein. Vielmehr konnte er, ein leidenschaftlicher Erzähler und Diskutierer, auch mal so richtig streitbar auftreten und sich Gehör verschaffen. Er nahm durchaus auch mal Konflikte mit Menschen in Kauf, die ihm eigentlich nahe standen. Und er war es, der bestimmte, wer in seinem Lokal Zutritt bekam und wer nicht. Dabei schaute er nie auf Rang und Namen, sondern es musste für ihn «einfach passen».

Schwerer Schlag im Jahr 2005

Umgekehrt war «Channe» ungemein grosszügig und mit seiner Frau Peggy Walter, deren Tod im Jahr 2005 ein radikaler und emotional nur schwer verkraftbarer Einschnitt in sein Leben war, auch ein fairer, überaus korrekter Arbeitgeber. Es kam nicht von ungefähr, dass er Mitarbeitende beschäftigte, die der «Walliser Kanne» und dem Wirtepaar Jahrzehnte lang die Treue hielten.

Kurzum: Kurt Walter war einer jener Menschen, die man treffend mit Charakterkopf umschreibt. Einer mit Ecken und Kanten, einer mit manchmal kratzender und bissiger Tonalität, aber mit ganz viel Grosszügigkeit und Herz.

Nie, wirklich nie hinterliess er den Eindruck, ein Wirt zu sein, für den der Umsatz eine tragende Rolle spielen sollte. Im Gegenteil: Am legendären Tisch 13, der mit einer Art unsichtbarer Alarmanlage umgeben schien, weil hier wirklich nur «Auserwählte» Platz nehmen durften, ging mancher mit einer abgerundeten Rechnung nach Hause. Und er war (vielleicht der einzige) Beizer in der Innenstadt, der an der Fasnacht seine Preise nie erhöhte, perfekte Lage seines Lokals hin oder her.