Frisuren des Friedens

Nein, ich war in keinem Esoterik-­Seminar. Ich bin bloss Bus gefahren. Und nochmals nein, auch Greta Thunberg war nicht bei mir an Bord. Aber ich habe in meinem Bus einen Dialog mitbekommen, der diese grosse Hoffnung in mir entstehen liess.

Es ist an der Zeit, Ihnen auch mitzuteilen, dass ich horche.

Dass ich bei meinem Job als Busfahrer gerne starre und Menschen beobachte, habe ich Ihnen ja schon erzählt. Es ist an der Zeit, Ihnen auch mitzuteilen, dass ich horche. Oh, ja, Passagiere, die sich in der ersten Sitzreihe meines Busses unterhalten oder telefonieren, werden von mir belauscht.

Und ich sage Ihnen: höchst ­interessant!

Geschäfts- oder Politgespräche können recht unterhaltsam sein. Meine Ohren schalten aber erst bei Privatangelegenheiten in den Modus «Lauschangriff». Jä, goppeloni, würden Sie nicht mithören wollen, wenn sich ein Mann am Telefon gerade von seiner Freundin trennt? Eben. Oder, noch sehr viel herzergreifender, wenn sich eine Frau von ihrem Partner verabschiedet. Da fahre ich mit wässrigen Augen von Haltestelle zu Haltestelle.

Oder neulich die junge Frau am Handy: «Ich war beim Frauenarzt.» Pause. Nun sprach die Person am anderen Ende der Leitung, habe also leider nichts mitbekommen. Dann sagte die Frau im Bus. «Jaa-aaah!» Klarer Fall für mich: schwanger. Stellte sich nur noch die Frage: Redete die Frau mit ihrem Mann oder mit ihrer besten Freundin? Ich tippte auf die Freundin. Und bekam recht: «Weisst du, ich lade ihn zum Essen ein und sage ihm dann, dass ich keinen Wein trinke, weil ich … hm … du weisst schon.» Nur mit Mühe konnte ich mich zurückhalten, nicht zu gratulieren.

Das war ein Gespräch zwischen zwei jungen Männern.

Nun aber zu meinem abgehörten Gespräch, live zwischen zwei ­Menschen, das meine Hoffnung auf den Weltfrieden aufkeimen liess. «Wie findest du meine neue Frisur?» – «Krass!» – «Voll krass?» – «Voll.» – «Kannst du mal ein Foto von hinten machen, weil, waisch, sah ich nicht korrekt beim Friseur.» – «Moment.» – Klick – «Hm, okay.» – «Ist Hammer.» – «Hm. Beim nächsten Mal muss er mehr rasieren, sieht cooler aus.»