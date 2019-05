Freinacht für den FCB

Der FCB hat am 19. Mai die Gelegenheit, zum 13. Mal in der Vereinsgeschichte Cupsieger zu werden. Falls dieses Unterfangen gelingt, darf in Basel die ganze Nacht gefeiert werden.

Das Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) hebt in diesem Fall für eine Nacht die Schliessungszeiten der Gastgewerbebetriebe auf. Das BVD drückt dem FCB die Daumen, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Wirte dürfen Spiel zeigen

Wirte, die für die Live-Übertragung einen Fernseher aufstellen möchten, benötigen dazu keine weitere behördliche Bewilligung. Die Fernsehgeräte dürfen eine maximale Bildschirmdiagonale von drei Metern aufweisen, wobei sie ohne zusätzliche Lautsprecher auskommen müssen.