Freiheit für die Freie Strasse

Die Theorien zu dieser Krankheitsmeldung – auch bei den online-­Kommentatoren, nicht nur bei uns hier auf der Redaktion – sind in den vergangenen Tagen ins Kraut ­geschossen. Die einen sind überzeugt: Würde man wieder mit dem eigenen Schlitten bis vor die Geschäfte fahren können – es käme alles gut. Die anderen sind ebenso überzeugt: auf keinen Fall! Die Parkhäuser sind nah genug, die Distanzen gering, daran kann es unmöglich liegen.

Fest steht: Diese Strasse hat derzeit den Charme eines defekten Kühlschranks, den man möglichst rasch räumen muss, bevor die letzten, guten Waren verderben. Selbst während der letzten Fasnacht ist mir das aufgefallen. Kaum eine Clique macht in der «Freie» länger halt als unbedingt nötig. Alle scheint es weiterzuziehen. Ich war viele Jahre als Berichterstatter während des Stadtlaufs an der Freien Strasse. Letztes Jahr einfach wieder mal als Zaungast dabei. Selbst da kam mir «d Freie» leerer vor als sonst. Immerhin: Zur Weihnachtszeit sieht man die Strasse in einem ganz ­anderen Licht. Die traditionelle ­Beleuchtung tut ihr sichtlich gut.

Aber sonst? Sind Sie schon mal an einem Sonntagnachmittag durch diese alte Lebensader einer alten Stadt gegangen? Tot. Toter als tot. Denn wenn die Läden geschlossen sind, passiert auf den 500 Metern zwischen Bankverein und Märtplatz gar nichts. (Es gibt drei Ausnahmen von dieser Regel: Sie heissen «Bummelsunntig». Dann grüsst man sich dort sogar freundlich und lüpft den Hut.)

Was lässt sich tun? Denn wir wollen nun nicht in Nostalgie verfallen, Knopf, Papyrus, Füglistaller, Rutschbahn im Franz Carl Weber, Botty: War schön, war gut. Ist vorbei.

Also blicken wir in die Zukunft. Und fangen mit einer Marginalie an. Eine Marginalie im räumlichen Sinn. ­Etwas, das am Rand steht also. In diesem Fall am äussersten Rand der Freie Strasse. Genauer: am Rand des Marktplatzes. Dort, wo der Interdiscount bis vor kurzem Fotoapparate, Tumbler, Epiliergeräte und Drucker feilbot, soll schon bald ein Hotel hinkommen. Also Menschen. Also Menschen, die unsere Stadt besuchen kommen und Zeit haben, sie sich ausgiebig anzusehen. Und es ist zu hoffen, dass diese Transformation von Elektrogrosshandel zu Herberge einen positiven Effekt auch auf die Freie Strasse haben wird.

Denn woran sie meines Erachtens am meisten krankt: An Menschen, die mit Genuss verweilen. Wenn doch die Autos schon weg sind, wie sich das für eine Kernstadt heute gehört, müsste man sie doch in Beschlag nehmen. Rausstuhlen, hinpflatschen, diskutieren, schwadronieren, jubilieren – ­musizieren? Der arme «Schlüssel» ist derzeit der einzige Lichtblick im langen, kargen Flur. Das müsste ändern. Anstatt des 5317. Kleider­ladens täten drei weitere Hotels, 14 Restaurants und mindestens eine Musik-Bar not. Der Schlüssel könnte der Schlüssel sein.