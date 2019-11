Frau wendet zweimal auf der Autobahn

Viel Glück hatten viele Autofahrer auf der Basler Autobahn. Eine 55-jährige Frau kam ihnen am Mittwochvormittag als Geisterfahrerin entgegen. Die Frau sei gegen 10.50 Uhr in Richtung Deutschland gefahren und habe dann die Ausfahrt Kleinhüningen verpasst, heisst es in der Mitteilung der Polizei. Die 55-Jährige tat dann etwas ziemlich Dummes: Sie wendete ihr Fahrzeug noch vor der Grenze und fuhr auf dem Überholstreifen durch den Schwarzwaldtunnel zurück.