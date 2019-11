Frau muss 25'000 Franken Bargeld nach Zürich bringen

Eine 75-jährige Frau fiel beinahe falschen Polizisten zum Opfer. Die in Basel wohnhafte Rentnerin wurde mehrmals von einem «Polizisten der Kantonspolizei Basel-Stadt» angerufen, berichtet die echte Polizei am Dienstagmorgen via Medienmitteilung.

Der Betrüger gab an, die ältere Frau wegen Ermittlungen in Zusammenhang mit der Festnahme von drei Männern zu kontaktieren. Analog zu anderen Fällen von falschen Polizisten fragte er sie über ihre finanzielle Situation aus. Daraufhin wies er sie eindringlich an, 25'000 Franken bei ihrer Bank abzuheben und das Geld nach Zürich zu bringen.