Frau Gruber und Fuerst Wiacek kommen nach Basel

Von Basel bis New York

Garage ist eine von 27 ­Brauereien aus elf Ländern, die am 29. und am 30. November in die Basler Markthalle kommen – anlässlich des schweizweit grössten internationalen Craft-Beer-Festivals. Mikkeler und Warpigs aus Dänemark, Frau Gruber, Freigeist und Fuerst Wiacek aus Deutschland, North Brewing und Gipsy Hill aus Grossbritannien, Mad Scientist aus Ungarn, Tanker aus Estland, Brau Rebel, Beer Guerrillas und White Frontier aus der Schweiz, Barrier Brewing aus New York … klingende Namen, die jedem Bierkenner auf der Zunge zergehen.

Ein internationales Bierfestival in Basel. Hinter diesem Projekt stecken Andreas Klein, Basels unermüdlicher Promotor der Craft-Bier-Szene (der Getränkehandel Bierlager, der Bierjohann an der Elsässerstrasse, das Bierrevier in der Markthalle), und seine beiden Mitarbeiter Jannis Keller und Timothy Hall. Von den vielen kleinen Brauereien habe man versucht, diejenigen nach Basel zu holen, die derzeit zu den besten gehören und deren Biere auf dem Liebhabermarkt boomen. «Die Crème de la Crème kommt nach Basel.» Garage sei ein Paradebeispiel dafür, sagt Andreas Klein: «Die brauen Weltklassebiere.» Andreas Klein erwähnt auch die Dänen von Mikkeler, die mit ihrer exklusiven Sauerbier-Reine nach Basel kommen, und die Schotten von Brewdog. Brewdog ist mittlerweile auch in Supermärkten, etwa bei Coop, zu kaufen, die innovativen Schotten aber kommen mit ihren ganz speziellen Bieren angereist, «nach denen jeder Bierfanatiker nur so schreit».

Tüfteln an neuen Getränken

Die Messe, offiziell Beer Dome Basel, erfüllt im wesentlichen zwei Zwecke. Die Besucherinnen und Besucher kommen in den Genuss von Bieren, die nicht in jedem Supermarktregal zu finden sind, Biere, die sie sich schon lange einmal zapfen lassen wollten; es sind die Leute angesprochen, die neue Kreationen aus der Welt der Craft-Brauereien kennen lernen möchten. Zum anderen sei es eine gute Gelegenheit für die Schweizer Brauer, sich international zu vernetzen, sagt Andreas Klein.

«Collaboration brews» nennt sich das, wenn sich jetzt in der Basler Markthalle vielleicht ein Schweizer und ein britischer Brauer treffen, sie zusammen einen neuen Sud kreieren und dann gemeinsam ein neues Bier in limitierter Menge brauen.

Das Bierfestival ist auch ein finanzielles Risiko für die Organisatoren. Sie haben ein Budget von 100 000 Franken. Mit diesem Geld müssen die Halle und das Personal, die Biere und die Übernachtungen der Brauergäste bezahlt werden.

Die Besucherinnen und Besucher bezahlen Eintritt, können an der Kasse Jetons für die Bierdegustation kaufen und erhalten ein Glas. Mit dem Glas in der Hand und den Jetons in der Tasche kann die Welt der internationalen Craft-Bier-Szene entdeckt werden. «So», sagt Andreas Klein, «hoffen wir die Unkosten decken zu können.» Klein rechnet mit etwa 5000 Bierfanatikern, die den Weg in die Markthalle suchen werden.

Das Bierfestival soll übrigens auch im nächsten Jahr wieder stattfinden. Es gibt bereits eine Warteliste.

Beer Dome Basel. 29. und 30. November. Markthalle Basel, Steinentorberg 20.Der Vorverkauf läuft, Tickets unter:

www.ticketcorner.ch