Franzosen sind empört wegen BVB-Entscheid

Girny kritisiert, dass extra auf Druck der Basler Politik eine Park & Ride-Anlage für 500 Autos gebaut worden sei, die nun am Abend nutzlos wird. Viele Pendler hätten die drei Kilometer nun zu Fuss gehen müssen.

Laut Girny handle es sich bei den Vandalen um eine Gruppe von zehn Jugendlichen um den Place Mermoz, die auch im Quartier für Probleme sorgen. Die Polizei sei am Thema dran. Auch in Strassburg und Mulhouse, aber auch in der Schweiz gebe es ähnliche Probleme, sagt Girny gegenüber der BZ. Am Freitag werde er die Verantwortlichen der BVB treffen und über das Problem sprechen.