Franzosen sehen keine Krise wegen Laserpointern

Es herrscht Krisenstimmung zwischen Basel und Saint-Louis. Zumindest auf der Schweizer Seite. Denn in Frankreich zeigt man sich irritiert über die Massnahme der Basler Verkehrsbetriebe (BVB), ab 20 Uhr nicht mehr bis an die Endstation Gare de Saint-Louis zu fahren. Bertrand Lack, Kommandant der Polizei in Saint-Louis, sieht die Sicherheitssituation in der Grenzgemeinde nicht in Gefahr. «Es gab ein paar Vorfälle mit den Trams», sagt Lack. «Aus polizeilicher Sicht jedoch und gemessen an der Häufigkeit der Fälle können wir nicht von einer Krise sprechen.»