Fragwürdiger Verkehrs-Test am Basler Bundesplatz

Vor einigen Wochen machten sich Arbeiter des Tiefbauamts am Bundesplatz zu schaffen. Sie stellten im Verkehrskreisel orange Kegel auf und postierten Schilder mit dem Schriftzug «Markierungsarbeiten».

Kurze Zeit später waren die Arbeiter wieder abgezogen. Was sie getrieben hatten, wurde auf den ersten Blick nicht klar. Der Kreisel sah von fern aus wie immer: umgeben von Grün, die Mittelinsel bepflanzt mit Bäumen. Im Vergleich zu vielen anderen Kreiseln, die durch Kunst am Bau verschandelt werden, erschien der Bundesplatz-Kreisel weiterhin als geradezu idyllischer Verkehrsknotenpunkt. Sein Charme, wenn man so sagen darf, wirkte intakt.