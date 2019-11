Fortschrittliche Muslime kommen aus der Deckung

«Es geht auch um eine Neuinterpretation des Korans», sagt sie. Dafür setzt sie sich ein und initiiert Veranstaltungen. So wird sie am Sonntag im Rahmen eines interreligiösen muslimisch-christlichen Austausches in der Predigerkirche sprechen. Und im März gründet sie mit einer kleinen Gruppe Gleich­gesinnter den Verein Offene Moschee Schweiz.

Weg mit alten Zöpfen

Die zentralen Forderungen: In der Moschee sollen die Geschlechter nicht mehr getrennt sitezen. Oder Frauen in zweitklassigen Räumen Frauen hinter den Männern sitzen müssen. Und die Gruppe strebt eine zeitgemässe Interpretation des Korans sowie eine kritische Auseinandersetzung mit den Texten an. «Inhalte, die nicht mehr gültig sind, sind tote Materie. Davon muss man sich verabschieden», sagt El Sonbati. Dies seien beispielsweise Kapitel mit drastischen Strafen, Polygamie oder Diskriminierung, wie etwa dass sich Frauen nicht scheiden lassen können. Auch sei das Erbschaftsgesetz überholt, das Frauen nur halb so viel Erbe wie ihren Brüdern zuspricht.

Jasmin El Sonbati ist bewusst, dass sich eine solche Veränderung nicht übers Knie brechen lässt. Doch es sei eine dringend notwendige. Schliesslich beherrschen immer noch die konservativen und fundamentalistischen Muslime die öffentliche Wahrnehmung. Jetzt gehe es darum, Diversität aufzuzeigen, um zu vermeiden, dass Muslime stets mit Hasspredigern gleichgesetzt würden.

Fesseln sprengen

Die grösste Herausforderung ist, interessierte Muslime zu erreichen. Denn die überwiegende Mehrheit geht hin und wieder in die Moschee, ist jedoch politisch und religiös nicht sonderlich ­engagiert.

Unter den Aktivistinnen ist Elham Manea, eine jemenitisch-schweizerische Politologin und Autorin. Sie ist Mitbegründerin der Ibn-Rushd-Goethe-Moschee in Berlin, die für einen säkularen liberalen Islam steht. Mit dabei ist auch der 32-jährige Islam­experte und Buchautor Kerem Adigüzel, der ebenfalls den Islam reformieren und den Frauen in den Moscheen das Recht zum Vorbeten ermöglichen will.

Sie alle wollen die Fesseln der verkrusteten Traditionen sprengen. Möglich wird das nicht zuletzt durch den christkatholischen Pfarrer Michael Bangert, der die Begegnung und das Beten am Sonntag gerne mit den Muslimen gestaltet. Es sei ja auch in der Bibliothek der Predigerkirche eine der ältesten Abschriften des Korans in Europa gefunden worden. Dieser gemeinsame Anlass sei ein spirituelles Experiment. Doch eines, das er gerne eingehe. «Da sich unser Kirchengebäude nach dem Sonnenstand der Wintersonnenwende orientiert, fällt ­es uns auch leicht, die Stühle Richtung Mekka auszurichten.» Überhaupt, er freue sich darauf, dass in seiner Kirche dem Islam mit Fairness, Anstand und auf Augenhöhe begegnet werden könne.