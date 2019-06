Flamingos im Kindergarten

Junge Flamingos sammeln sich in Kindergärten

Die Jungen seien zwischen dem 8. Mai und 15. Juni geschlüpft. Um die zehn Flamingos sitzen derzeit noch auf ihren Eiern. Ob diese befruchtet sind und noch weitere Junge schlüpfen werden ist nicht bekannt. Obwohl Flamingos synchron balzen und brüten, sind die Jungen sehr unterschiedlich gross. Dies liege unter anderem daran, dass einige Paare ihr Ei verloren und daraufhin verspätet eine zweite Brut gestartet hätten.

Die grösseren Jungen bilden bereits die bei Flamingos üblichen Kindergärten. Sie stehen tagsüber mit erwachsenen «Aufpassern» abseits im Sumpf und besuchen die Brutinsel erst am Abend wieder. Die Eltern besuchen ihre Jungen tagsüber, um sie zu füttern. In der Natur können solche Kindergarten-Ansammlungen hunderte oder gar tausende Jungtiere umfassen. Die Elternvögel erkennen ihren eigenen Nachwuchs an den individuellen Lautäusserungen; sie übernehmen die Fütterung, bis das Junge im Alter von zehn bis zwölf Wochen selbständig fressen kann.

Frischgeschlüpfte Flamingos haben einen geraden Schnabel

Im Moment sind die kleinen Flamingos noch grau und die Kleinsten haben einen kurzen, noch geraden Schnabel. Erst mit dem Heranwachsen bilden sich die rosa Federfarbe und die auffällige, gebogene Schnabelform aus. Flamingos nennt man wegen ihres nach unten geknickten Schnabels auch «Verkehrtschnäbler». Beim Fressen sieben sie mit der Oberseite des Schnabels nach unten kleinste Futterpartikel aus dem Wasser.

Alle Jungen werden mit geraden Schnäbeln geboren. Bevor die Kleinen selbstständig Nahrung zu sich nehmen, werden sie von den Eltern mit einer, der Milch von Säugetieren ähnelnden, «Kropfmilch» versorgt. Männchen und Weibchen würgen das im vorderen Abschnitt des Verdauungstraktes hergestellte Sekret wieder hoch, um damit den Nachwuchs zu füttern.

Flamingos leben in Salzseen. Hier brüten sie weit entfernt vom Ufer auf Inseln. Auf ihren Nestkegel legen sie meist nur ein Ei, das beide Eltern 28 Tage lang gemeinsam bebrüten.

Die Flamingokolonie im Basler Zolli umfasst 108 erwachsene Flamingos und nun eben auch die 27 Jungen. Jedes Jahr wachsen im Zolli rund 20 bis 30 Junge auf.