Feuer im Rotlicht-Quartier

In einem Mehrfamilienhaus in der Webergasse brach in der Nacht von Samstag auf Sonntag um halb ein Uhr ein Feuer aus. Die Strasse musste gesperrt werden, Personen blieben unverletzt.

Ein Anwohner meldete der Polizei eine starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung im ersten Stock. Die Mieter mussten aus der Liegenschaft evakuiert werden. Nach den Löscharbeiten konnten sie wieder zurückkehren. Die Wohnung, in der der Brand ausgebrochen war, wurde jedoch stark beschädigt und ist momentan nicht mehr bewohnbar.