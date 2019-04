Fett und verwöhnt

Sei es, dass es plötzlich einen Beamten braucht, der den Bürgern sagt, welches Gemüse gerade saisonal ist, seien es drei Parkranger, die das Grillieren in den Langen Erlen ­«kanalisieren» wollen, oder Beamte, die sich um das Gemüt unserer Bäume kümmern, um das der Velofahrer, Abfalldetektive, die uns den Mahn­finger zeigen, wenn der Gebührensack ein paar Stunden zu früh auf dem Trottoir steht. Man leistet sich ­Prävention und Sensibilisierung fürs Volk. Und dabei bleibt es nicht.

FDP auf richtigem Weg

Wie in jeder grösseren Stadt in der Schweiz ist auch in Basel der Wohnraum knapp. Die Lage für Neuzuzüger aus dem Mittelstand oder junge ­Erwachsene ist schwierig, wenn auch nicht prekär. Doch die Bevölkerung, von der tiefroten Politik zur Liebe zum fetten Kater animiert, ruft nach dem Staat. Will, dass er in den Markt eingreift, reguliert, und fordert ein ­Powerplay der Planwirtschaft gegen die freie Marktwirtschaft. Nicht weil dies eine realistische Lösung wäre. Nein, aber man kann es sich leisten.

Genauso wie man es sich leisten kann, politisch motivierte Industriepolitik zu betreiben. Also konkrete ­Wirtschaftszweige wie die ­Kreativwirtschaft zu fördern, die kaum Geld abwirft. Dazu hat man ja genug Behörden, Verwaltungen, Departemente. Unser Staat ist fett, denn er ist zu gross geworden, und er ist verwöhnt, weil man ihn immer wieder füttert. Weil das Geld für das Futter wie von unsichtbarer Hand in einen Topf rieselt. Dass die ­Abhängigkeit von Roche und Co. ein enormes Klumpenrisiko birgt, scheint egal. Zu gross ist die momentane Prosperität.

Doch es braucht ein Umdenken, und der Basler Freisinn bietet Hand – für eine Diät. Seine Forderung, zwei ­Departemente zu streichen, darf von links gerne als Wahlkampfpropaganda abgetan werden. Vielleicht ist es das auch. Was aber nicht bedeutet, dass die FDP unrecht hat. Wir haben ein Gesundheitsdepartement, das seine weitreichenden Kompetenzen verloren hat. Wir haben ein Präsidialde­partement, das nie weitreichende Kompetenzen besessen hat – ausser die Verwaltung seiner Museen, die nicht wirklich in die schwarzen ­Zahlen kommen. Wir erhalten nicht nur Konstrukte am Leben, die obsolet sind. Nein, wir füttern sie sogar.

Aber was bringt es, das geliebte Büsi so lange mit Poulet zu mästen, bis es krepiert? Was bringt es, unsere Stadt so lange mit Aufträgen zuzuschütten, bis das Geld dafür ausgeht? Nichts. Denn damit unser Staat seine ­tragenden Aufgaben erfüllen kann, müssen ihm diejenigen abgenommen werden, die ihn belasten. Er muss dort Verantwortung abgeben, wo er sie nicht wahrnehmen kann, und er muss sich von dort zurückziehen, wo es ihn nicht braucht. Was es braucht, ist ein Richtungswechsel in der ­Verwaltungspolitik, und die FDP gibt die Richtung vor. Damit der geliebte Kater gesünder lebt.