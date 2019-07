Festnahme nach Einschleichdiebstählen

Vor einigen Tagen wurde ein Mann festgenommen, welcher innerhalb von rund 5 Wochen mehrmals eine 76-jährige Rentnerin an ihrem Wohnort aufgesucht und sie bestohlen hatte.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass der Unbekannte die Rentnerin in einem Park angesprochen und sie in der Folge nach Hause begleitet habe. Dort bestahl er die an Vergesslichkeit leidende Frau und kehrte später wiederholt an deren Wohnort zurück, um weitere Delikte zu begehen.