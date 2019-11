Falscher Polizist gab den Ahnungslosen

Serkan Aldemir* signalisierte im Saal des Strafgerichts mit seinen Händen Gleichgültigkeit. Der 23-Jährige gab vor, nicht zu wissen, von wem er auf einem Parkplatz im Aarauer Schachen das Telefon erhalten hatte. Dort erhielt er Informationen, an welcher Adresse in Basel er das Geld von Rosemarie Gmür* abholen sollte. Die betagte Frau hatte auf der Kantonalbank an der Spiegelgasse 120000 Franken geholt und sollte es einem Polizisten in Zivil aushändigen. In diesem Fall war es Aldemir, der für seine Dienste 1500 Franken kassieren sollte. Eine Frau Müller von der Polizei in Zürich hatte Frau Gmür an diesem Tag Ende Juni 2018 angerufen – mit Zürcher Nummer. Sie sagte der Rentnerin am Telefon, dass ihr Geld und sie persönlich in Gefahr seien und sie es auf der Bank holen solle. Die klassische Betrugsmasche falscher Polizisten.