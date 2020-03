Fallen für Velofahrer noch immer nicht entschärft

Für den radelnden Rentner Hans Peter, 76, war am Dienstag die Welt wieder in Ordnung. Den ehemaligen Ingenieur hat das Basler Strafgericht vom Vorwurf der «Nichtbeherrschung des Fahrzeugs» freigesprochen.

Peter war im Juli 2019 mit seinem Velo an der Elisabethenstrasse verunfallt. Weil sich die Fahrbahn bei der Haltestelle Kirschgarten stark verengt und hohe Trottoirkanten aufweist, geriet er mit dem Vorderrad ins Tramgleis und stürzte schwer.

Zu den Unfallfolgen noch ein Strafbefehl

Die Staatsanwaltschaft schickte ihm keine Genesungswünsche, sondern einen Strafbefehl und eine Gebührenrechnung in Höhe von 805 Franken. Peter focht das Urteil an. «Es ist nicht mein Fehler, dass ich verunfallt bin. Der Kanton ist schuld. Die Strasse ist für Velofahrer so eng, dass Unfälle unvermeidlich sind», argumentierte er.