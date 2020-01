Fall Schorenweg: Credit Suisse widerspricht UNO

Jetzt nimmt die Credit Suisse in einem Antwortschreiben an die UNO Stellung. Man habe den in den Häusern verbliebenen Mietparteien das Angebot gemacht, noch ein Jahr länger im Haus bleiben zu können. Das heisst, die verbleibenden 19 Parteien im Bau I am Schoren weg 20/22 können noch bis Februar 2021 in ihrer Wohnung bleiben und müssen dafür nur die Hälfte des Mietzinses bezahlen. Danach können sie in den Bau II am Schorenweg 30/32 ziehen, wo zurzeit 38 Wohnungen frei sind. Dies, weil viele Mieter nach erfolgter Kündigung schon eine neue Wohnung gefunden haben.

Nach erfolgter Renovation, die ungefähr ein Jahr dauern wird, können die Mieter wieder in den Bau I zurückziehen. Dieselbe Rochade erfolgt, wenn ein Jahr später der Bau II renoviert wird.

Renovation unumgänglich gewesen

Noch ist die Mieterhöhung für die neuen Wohnungen unklar. Die Mieten würden sich jedoch im marktüblichen Rahmen bewegen und seien um einiges tiefer als in den neuen Hochhäusern nebenan, wie Raymond Rüttimann von der Credit Suisse Asset Management im Gespräch mit der BaZ sagt. «Ganz klar ist: Die Rendite nach der Sanierung ist tiefer als vor der Sanierung», sagt Rüttimann. Am rentabelsten wäre es, die Mieter im unsanierten Haus wohnen zu lassen.

Eine Renovation sei jedoch unumgänglich gewesen, da sich im Laufe der Untersuchungen an der Substanz der Bauten gezeigt habe, dass feuerpolizeiliche und erdbebenertüchtigende Massnahmen nötig seien.