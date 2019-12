Fahrzeugbrand auf der Autobahn – Lenkerin stand wohl unter Drogen.

Auf der A2 auf der Höhe Breite Überdeckung hat sich am Freitagmorgen ein Verkehrsunfall ereignet. Der Unfallort befindet sich kurz vor der Schwarzwaldbrücke. Verletzte gab es gemäss Basler Kantonspolizei keine.

Der Unfall ereignete gegen 10.45 Uhr auf der Höhe der Autobahnausfahrt Grenzacherstrasse. Eine 32-jährige Lenkerin, die mit ihrem Auto auf dem linken Fahrstreifen unterwegs war, bemerkte nicht, dass die Fahrzeuge vor ihr abbremsen mussten. Sie fuhr mit ihrem Auto auf ein Fahrzeug auf, in dem ein 27-jähriger Lenker sass. Die beiden wurden nicht verletzt. Das Auto der Unfallverursacherin fing aber wenige Minuten nach dem Unfall an zu brennen. Die Feuerwehr habe den Brand rasch löschen können, heisst es in der Mitteilung weiter