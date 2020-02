FDP erhöht Frauenquote im Grossen Rat

Sartorius ist biomedizinische Ingenieurin, hat einen Master in Marketing und arbeitet in der Standortförderung des Kantons Basel-Stadt. Seit 2017 ist sie Vorstandsmitglied der Basler FDP und der FDP-Frauen Basel-Stadt. Als Mitglied der Schulkommission des Gymnasiums Kirschgarten und als Präsidentin des Elternrates Primarschule Neubad engagiert sie sich seit Jahren in der Bildungspolitik und ist als langjähriges Vorstandsmitglied des neutralen Quartiervereins Bachletten-Holbein fest in ihrem Wohnquartier verankert. «Das ist eine tolle Chance, meine bildungs-, verkehrs- und quartierpolitischen Anliegen künftig direkt im Parlament einzubringen», wird Karin Sartorius in der Medienmitteilung zitiert.

Neuer Kraft Chance geben

Stephan Mumenthaler ist seit Februar 2014 Mitglied des Grossen Rates. Beruflich ist er seit Mai 2018 Direktor von Scienceindustries, dem Wirtschaftsverband Chemie Pharma Life Sciences mit Sitz in Zürich. Er gehört seit Februar 2017 der Bildungs- und Kulturkommission (BKK) an. Seit Februar 2019 ist er Fraktionspräsident. «Das politische Mandat mit meinen beruflichen Verpflichtungen in Zürich zu verbinden war eine permanente Herausforderung. Dieser habe ich mich gerne gestellt. Nun möchte ich einer frischen Kraft die Möglichkeit geben, die Basler Politik mitzuprägen», erklärt Mumenthaler die Gründe für seinen Rücktritt.

Die FDP-Grossratsfraktion wird an ihrer nächsten Sitzung darüber beraten und entscheiden, wer das Fraktionspräsidium übernehmen wird.