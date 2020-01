Ex-BVB-Kader müssen vor Gericht

Deliktsumme: 300'000 Franken

Die Finanzkontrolle und später auch die Wirtschaftsprüfer von Ernst & Young bemerkten, dass alleine im Jahr 2013 unter Missachtung der Submissionspflicht rund 25,3 Millionen Franken an externe Unternehmen geflossen waren. Ein Unternehmen erhielt für «unter der Hand» vergebene Beratungsmandate zwischen 2009 und 2013 jährlich eine halbe Million Franken.

Wer dafür jetzt vor den Richter muss, wurde nicht mitgeteilt. In der Kritik standen damals vor allem der damalige Direktor Jürg Baumgartner, sein Vize Franz Brunner sowie der Verwaltungsratspräsident Martin Gudenrath. Der Direktor und sein Stellvertreter hatten sich unter anderem mittlere fünfstellige Beträge für Überstunden auszahlen lassen. Eine Praxis, die zu jenem Zeitpunkt in ihren Positionen nicht mehr rechtens war. Dazu kamen Ausgaben für Dienstwagen und Mietzahlungen an Baumgartner, für die laut Finanzkommission ebenfalls jegliche Rechtsgrundlage fehlte. Gudenrath trat nach der Veröffentlichung des Berichts nicht ganz freiwillig von seinem Amt zurück. Auch Baumgartner musste gehen.

Die Staatsanwaltschaft ermittelte gegen acht Personen, bei fünf hat sich der Verdacht nicht erhärtet. Den drei Angeklagten wird mehrfache ungetreue Geschäftsbesorgung vorgeworfen. Die Deliktsumme ist mit 300 000 Franken vergleichsweise gering.