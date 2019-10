Eva Herzog lässt alle weit hinter sich

#KlareSacheEva – so lautete Eva Herzogs Wahlslogan. Dass es aber so klar werden würde, überrascht auch sie. Schon als um 12 Uhr im Congress Center in ­Basel die Zwischenresultate bekannt gegeben werden, steht fest: Herzog ist Basels neue Ständerätin. Die SP-Regierungsrätin liegt schon zu diesem Zeitpunkt weit über dem absolute Mehr. Sie verschwindet in den Umarmungen ihrer Parteifreunde und ­Bekannten. Tränen fliessen – Grossrätin Danielle Kaufmann wischt ihr die verlaufene Schminke von den Augen.