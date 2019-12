Etwas Menschlichkeit spüren

Ein fast zwei Meter grosser, kräftiger Hüne zückt sein Handy. Seine Augen leuchten. Dann knipst er drauflos und fotografiert eifrig den bunt dekorierten Weihnachtsbaum im Union Saal. Anschliessend setzt er sich strahlend an den Tisch und lauscht aufmerksam den Klängen des Posaunenchors. Dieser spielt jedes Jahr zur Einstimmung für die Gäste der Kundenweihnacht. Vieles hat Tradition, beispielsweise wird immer Schinken mit Kartoffelsalat serviert. Zum Abschluss gibt es eine Gugge und selbst gestrickte Socken, auch das gehört dazu. Und doch war an der diesjährigen Ausgabe etwas anders: Der langjährige Leiter Hans Eberhard wurde offiziell verabschiedet. Bei seiner Rede erntete er viel Applaus, man spürte die Wärme und Dankbarkeit, die ihm entgegengebracht wird. Über 40 Jahre hat er die «Kundi» geleitet und gibt sie nun in neue Hände – in jene von Dieter Helfer, der mit ihm auf der Bühne die Gäste begrüsste. Dieter Helfer hielt von seinem Vorgänger sinnbildlich eine Hirten- als Leiterstab und einer brennenden Kerze überreicht. Im Gegenzug gab es für Hans Eberhard einen Gutschein, um mit seiner Frau ein Wochenende in einem schönen Hotel zu verbringen – und da er ein grosser Salami-Liebhaber ist, eine feine Salami.