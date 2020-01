Es werde Licht!

Stefan Hansen ist Fahrlehrer und kennt die Verhältnisse auf den Strassen genau. Ihm ist aufgefallen, dass ein grosser Teil der Velofahrerinnen und Velofahrer nachts ohne Licht unterwegs ist. «Ich habe dann mal gezählt und kam innert fünfzig Minuten auf 43 Velofahrer ohne Beleuchtung.» Die Sache habe ihm keine Ruhe mehr gelassen. Zusammen mit anderen Fahrlehrern lancierte Hansen darum die ­Aktion Light4Life, um Velo­fahrerinnen und Velofahrer auf die Gefahren in der Dunkelheit aufmerksam zu machen.

An diesem Montagabend stehen die Fahrlehrer nun während zwei Stunden am Basler Tellplatz und verteilen Beleuchtungssets. Mit dabei ist Fahrlehrer Christoph Ganzmann. Radfahrer ohne Licht seien für Autolenker eine Belastung, sagt er. «Man sieht die unbeleuchteten Velofahrerinnen und Velofahrer gar nicht oder erst sehr spät.» Dennoch müssten Automobilisten mit Konsequenzen rechnen, falls ein Unfall passiere. «Wenn ein Autofahrer einen Velofahrer über den Haufen fährt, ist er immer mitschuldig, weil er mit dem stärkeren Gefährt unterwegs ist», so Ganzmann.

«Gar nicht bemerkt»

Schon wieder ist ein unbeleuchteter Radfahrer aufgetaucht und bekommt ein Beleuchtungsset entgegengestreckt. «Ich habe es gar nicht bemerkt, dass mein Licht nicht geht», sagt er. Die ­Aktion der Fahrlehrer finde er positiv. «Ich kann das gut verstehen, da ich selber Fahrstunden nehme. Man sieht unbeleuchtete Velofahrer wirklich schlecht.»

Sie fände es «noch cool», dass auf der Strasse Beleuchtungssets verteilt werden, sagt eine junge Frau, die ebenfalls ohne Licht auf dem Tellplatz aufgekreuzt ist. Allerdings habe sie keine allzu grosse Angst, dass ihr ohne Licht etwas zustossen könne. «Ich habe helle Kleider an.»

Die Begründungen der Velofahrer, warum sie ohne Licht unterwegs sind, sind zum Teil etwas wirr und widersprüchlich. Manche unbeleuchteten Radler pedalen auch einfach weiter, ohne auf die Rufe der Fahrlehrer zu achten. Marco d’Amico ist dennoch zufrieden, wie die Aktion läuft. «Die Leute sprechen gut darauf an», sagt der Fahrlehrer. «Sie sind positiv überrascht, dass wir da sind, und nehmen das Geschenk gerne entgegen.»

120 Lichter verteilt

Am Ende der zweistündigen Aktion sind 120 Beleuchtungssets verteilt. Stefan Hansen lässt durchblicken, dass Light4Life möglicherweise keine einmalige Aktion war. «Ich werde mit dem Schweizer Fahrlehrerverband Kontakt aufnehmen und abklären, ob man daraus eine landesweite Kampagne machen kann.» Noch sei aber nichts spruchreif.