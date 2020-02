Es regnet ins Museum – Nietzsche-Ausstellung wird beendet

Da aber die Bauarbeiten am Stadtcasino bis am 24. Februar weitergeführt werden, könne nicht garantiert werden, dass das Dach dicht sei. Alle Exponate mussten «evakuiert» werden. Deshalb werde man die Ausstellung «Übermensch – Friedrich Nietzsche und die Folgen» am Sonntag einen Monat früher beenden müssen. Der Ausstellungsraum des HMB könne zudem erst nach Ende der Bauarbeiten Mitte April wieder genutzt werden.

Aufgrund dieser Massnahme, offeriert das HMB jedoch ein «Zückerli»: Am kommenden Sonntag werden sämtliche Ausstellungen des HMB gratis zu besichtigen sein.

Der Schaden an der Barfüsserkirche ist ein weiterer Reputationsschaden für das HMB und die Basler Museumslandschaft. Seit Jahren ist dem Regierungsrat bekannt, dass es rund um das Museum infrastrukurelle Mängel gibt. Auch hat das Museum Probleme mit der «Lokalisierung » seiner Gegenstände in den Archiven (die BaZ berichtete). Auf Anfrage sagt das Präsidialdepartement, dass der Schaden am Museum nichts mit der Barfüsserkirche selbst zu tun habe. Das Leck sei durch die Baufirma entstanden.

Update folgt