«Es ist eine traurige Situation mit dieser Ruine»

Die Tür zur Grenzwert-Bar ist mit einer weissen Platte verriegelt. Der Rheinhof ist dort, wo sonst die Gäste sitzen, grossflächig mit Metallgittern abgesperrt. Es riecht in der Rheingasse nach verkohltem Material: die Folgen des Grossbrandes, der in der Nacht auf den letzten Freitag an dem Gebäude grossen Schaden angerichtet hat. Die Flammen und der Löschwasserschaden haben rund zwei Dutzend Bewohner und das Grenzwert ihrer Bleibe beraubt. Das Haus ist unbewohnbar und vom Einsturz gefährdet.