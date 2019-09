Es droht eine umweltpolitische Bankrotterklärung

Der Gegenvorschlag der Uvek ist ein Kompromiss. Der Gewerbeverband will alle Vorgaben betreffend motorisierten Individualverkehr (MIV) aufheben – bisher war eine Senkung des MIV von minus 10 Prozent als Zielvorgabe für den Kanton im Gesetz. Der Kompromiss sieht vor, dass der Kanton nun als Ziel (Ziel!) hat, dass der fossile MIV nicht mehr weiter zunimmt, auch wenn Bevölkerung und Wirtschaft wachsen. Der umweltfreundliche MIV (flächensparend, klimaschonend et cetera) darf weiter zunehmen, da gibt es keine Begrenzung.

Will man ganze Häuserzeilen abbrechen, um mehr Autospuren in der Stadt zu bauen?

Das ist ein vernünftiges Ziel. Denn wo hätte es Platz für mehr Autos? Wollen wir noch mehr Stau? Oder will man ganze Häuserzeilen abbrechen, um mehr Autospuren in der Stadt zu bauen? Das will doch niemand, auch nicht Wirtschaft und Gewerbe. Mehr Autobahnen (Stichwort Westring) würden da auch nicht helfen, die Stadt würde ja trotzdem verstopft. Und eben: Ein Zuwachs beim Verkehr soll ja dennoch möglich sein – einfach umweltfreundlich.

Als zweites Ziel für den Kanton formuliert der Gegenvorschlag, dass «die Gesamtverkehrsleistung auf Kantonsgebiet ausserhalb der Hochleistungsstrassen bis 2050 ausschliesslich mit umweltfreundlichen Verkehrsmitteln und Fortbewegungsarten abgewickelt wird.» (Zitat Gesetz) Das heisst, nachdem wir eigentlich seit dreissig Jahren wissen, dass der Klimawandel ein sehr grosses Problem ist, geben wir uns in Basel nochmals dreissig Jahre Zeit, um von der fossilen klimaschädlichen Autoflotte wegzukommen. Dreissig Jahre! Das nennt der Gewerbeverband «radikal». Die bürgerlichen Parteien SVP, LDP, FDP und CVP werden nach bisheriger Positionierung dem folgen. Das bedeutet, dass sie sich offiziell von der Klimapolitik und vom Pariser Klimaabkommen verabschieden wollen.

Diese Reaktion auf den Gegenvorschlag der Uvek ist eine umweltpolitische Bankrotterklärung. Denn wie sonst sollen die Klimaziele erreicht werden, wenn nicht auch durch eine klimafreundlichere Autoflotte (neben den Gebäuden)?

Und nun eben die wichtige Klarstellung: Dabei wird nicht das Auto abgeschafft oder verboten, sondern als Ziel (Ziel!) soll mit Förderung und Lenkung erreicht werden, dass die Autofahrenden sich sukzessiv Autos mit umwelt- und klimafreundlicher Antriebsart anschaffen. Aber Gewerbeverband, die Autoverbände und Bürgerlichen klammern sich an den Benzin-/Dieselmotor und regen sich über ein «Verbrennerverbot» auf.

Die Totalblockade von Gewerbe und Parteien von SVP bis CVP ist eine ganz schlechte Nachricht für unsere Stadt und für den Klimaschutz.

Dabei kann der Kanton Basel-Stadt gar keine Autos verbieten und auch nicht den Verbrennungsmotor, er kann auch nicht die Nutzung vorschreiben (allein/mehrere Personen). Aber wir können mit Anreizen und Lenkung eine Verkehrspolitik machen, die erreicht, dass in dreissig Jahren (nochmals: in einer klimapolitischen Ewigkeit) praktisch nur noch CO2-freie Autos in der Region fahren. Das ist alles. Das ist nicht radikal, das ist überfällig. Die Totalblockade von Gewerbe und Parteien von SVP bis CVP ist eine ganz schlechte Nachricht für unsere Stadt und für den Klimaschutz. Wer weiss, vielleicht fliegen wir in dreissig Jahren mit Drohnen zur Arbeit. Wir brauchen eine Verkehrspolitik, die Innovation bringt und Zukunft hat, der Kompromiss-Gegenvorschlag der Uvek erreicht genau das.