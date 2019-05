Erzähl von deiner Idee!

«Hi, how are you? Wie gehts? Welcome, willkommen an der TEDx-Konferenz.» Wie es sich für einen Event gehört, der typisch amerikanisch daherkommt, blieb niemand lange ­allein an diesem Samstag im Musical-Theater.

Rund 1000 Personen hatten sich eingefunden, um ausgewählten Präsentationen zu lauschen: Ideen, die es wert sind, verbreitet zu werden. So, wie es das Motto von TED vorsieht. Ursprünglich eine Plattform des Austauschs mit Fokus auf Technologie, Entertainment und Design – darum der Name –, gibt es heute kaum mehr Einschränkungen in der Themenvielfalt.