Tram und Bus kommen sich in die Quere

Als ob das Chaos zwischen dem Aeschenplatz und dem Basler Bahnhof SBB wegen der dortigen Baustelle nicht schon gross genug wäre: Am Montagnachmittag sorgten ein Buschauffeur und ein Tramführer für weiteres Kopfschütteln.

Der BVB-Bus Nummer 2, der als Tramersatz derzeit vom Bahnhof her kommend die Tramhaltestelle am Aeschenplatz anfährt und ein entgegenkommendes BLT-Tram der Linie 10 kamen sich kurz nach 16 Uhr in der engen Haltestelle in die Quere. Das Tram erwischte den Bus am Heck und demolierte diesen auf halber Länge. Das Tram selbst ging ebenfalls nicht unbeschädigt aus dem unfreiwilligen Aufeinandertreffen hervor.