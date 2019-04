Erneuter Giraffennachwuchs im Zolli

Am Dienstag lernte er die im Dezember geborene Penda kennen. Sein Vater Xamburu (10) interessiert sich kaum für seinen neusten Sprössling, vielmehr hat er zurzeit ein Auge auf die brünstige Sophie (8), Pendas Mutter, geworfen.

Kordofan-Giraffen kommen im Tschad, im nördlichen Kamerun, in der zentralafrikanischen Republik und eventuell noch im westlichen Sudan vor. Besonders der Lebensraumverlust, Kriege und die Jagd setzen den Beständen zu. In Zoos sind die Kordofan-Giraffensie eher selten. Von insgesamt 376 Zoos, die weltweit registriert sind, halten nur 26 Zoos diese Giraffen-Unterart. Das sind 87 Tiere von fast 2000 in Zoos gehaltenen Giraffen. In ganz Afrika leben nur noch rund 70’000 Giraffen.