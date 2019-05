Erneuter Bruch in der bürgerlichen Zusammenarbeit

Die Delegierten der SVP Basel-Stadt haben sich am Donnerstagabend definitiv für den Alleingang bei den nationalen Wahlen vom kommenden Oktober entschieden. Was sich in den letzten Wochen und Monaten bereits ­angekündigt hat, ist nun also bestätigt. In der Nominationsversammlung hat die Volkspartei abgestimmt, mit einer eigenen Nationalratsliste wie auch einer eigenen Ständeratskandidatur anzutreten.