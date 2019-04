Erdmännchen-Trio hat neuen Nachwuchs

Ein junges Erdmännchen zeigt sich zurzeit auf der Anlage im Etoschahaus im Zoo Basel. Nach einer langen Nachwuchs-Pause von zehn Jahren ist es das vierte Junge innerhalb von sieben Monaten.

Am 20. März beobachtete der Tierpfleger, dass das Erdmännchen-Weibchen bei der Fütterung fehlte und die anderen Tiere Futter in den Bau brachten. Die Vermutung, dass es Nachwuchs gegeben hatte, bestätigte sich, als am 6. April das Junge auf der Anlage auftauchte. Bereits im November letzten Jahres hatte die Erdmännchen-Mutter zwei und im September ein Junges geboren.