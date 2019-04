Entschuldigen Sie, Frau Präsidentin!

Wir haben Mist gebaut. Echt wahr. Und nun ist unsere ehrwürdige Präsidentin Elisabeth Ackermann enttäuscht von uns. Wir sind sehr betroffen. Aber beginnen wir von vorn.

Auf dem Areal des Güterbahnhofs Wolfs soll ein neues Quartier entstehen. So ein Hightech-Dings – Smart City jedenfalls. Und da wurde diese Woche ein Smart City Lab eröffnet, in dem Firmen an neuen Mobilitätskonzepten tüfteln sollen.

Weil das Areal den SBB gehört, haben wir den SBB-Chef Andreas Meyer, einen Baselbieter aus Birsfelden, interviewt. Und das war ein Fehler, findet jedenfalls Ackermann. «Es irritiert mich deshalb sehr, weshalb die Regierungspräsidentin weder interviewt noch sonst mit keinem Wort erwähnt wurde», liess die Sprecherin der Präsidentin unseren ­Chefredaktor wissen.