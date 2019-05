Endstation Gare de Saint-Louis, bonsoir tristesse

Eine Fahrt durch das nächtliche Saint-Louis. Video: Martin Furrer

Place Mermoz, Mietkasernen, ein Hauch von Urbanität in der Elsässer Provinz. Drei Jugendliche lümmeln an der Haltestelle herum. Einer trägt ein T-Shirt, auf welchem «Albania» steht. Als das Tram einfährt, stieben sie auseinander. Der 3er fährt am Einkaufszentrum Géant Casino vorbei, dessen Parkplätze um diese Zeit gähnend leer sind, und hält um 20.56 Uhr an der Gare de Saint-Louis. Neonlicht, Leere, Stille. Endstation. Bon­soir, tristesse.

Irrer Dialog

Der Mann mit der Bierdose steigt mit mir aus. Ich schaue mich um: Ein Auto steht einsam beim Parkplatz. Die Tür geht auf, ein Uniformierter kommt auf uns zu. Er schaut grimmig, seine Zahnlücke verleiht ihm etwas Aggressives, er gehört zur «Capri Sécurité».

Der Mann mit der Bierdose beginnt, mit dem Aufpasser zu reden. «War es wirklich nötig, wegen ein paar übermütiger ­Jugendlicher Ihren Sicherheitsdienst aufzubieten?» Der Uniformierte zuckt mit den Schultern. «Eine ganze Region lässt sich ­erpressen von Halbwüchsigen», fährt der Biertrinker fort.

Der Uniformierte sagt: «Die Jungen haben keinen Respekt mehr vor der Polizei.» Der Mann mit der Bierdose erwidert: «Es gibt immer Möglichkeiten, eine Situation zu deeskalieren.»

Der Uniformierte fängt nun an, von Französisch-Guayana zu erzählen: «Man trägt dort Pistolen, und wenn einem etwas nicht passt – peng!» «Ich bin Pazifist», sagt der Biertrinker. «Die heutigen Jugendlichen konsumieren Alkohol und handeln mit Drogen», sagt der Uniformierte.

Mittlerweile hat sich die Nacht über Saint-Louis gesenkt. Der 3er fährt zurück nach Basel. Das Tram ist menschenleer.