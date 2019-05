Endlich ist eine Entlastung der Passerelle in Sicht

Diese neue Querung soll bis zum Jahr 2024 fertig sein und parallel zur jetzigen Passerelle und der Margarethenbrücke gebaut werden. Wie Staffelbach sagte, soll es eine überdeckte Stahlkonstruktion werden. Als zweite Entlastungsmassnahme für die unhaltbare Situation im Bahnhof soll schon ab kommenden Frühling in Stosszeiten die alte Unterführung geöffnet werden. Mit dieser Variante jedoch waren die zahlreich erschienenen Zuhörer nicht zufrieden. Die schummrige, seit vielen Jahren stillgelegte Unterführung zu öffnen, sei eine schlechte Alternative. Sie ist nur für die ankommenden Passagiere einiger Gleise gedacht. Diese werden von Bahnangestellten nach Ankunft eines voll besetzten Zuges in die alte Unterführung geleitet und kommen beim Gleis 4 hoch. Eine umständliche Variante, so scheint es.

Immerhin scheinen die SBB das Problem erkannt zu haben und sind sichtlich bemüht, in absehbarer Zeit Abhilfe zu schaffen. Das Projekt einer grosszügigen Personenunterführung, ähnlich dem Shop-Ville in Zürich, verschiebt sich, da immer noch nicht klar ist, wie und ob die Planung des Herzstücks bei der Unter­führung berücksichtigt werden muss.

Fabi-Milliarde ist nicht frei

Mit der Vorlage für Finanzierung und Ausbau der Bahninfrastruktur (Fabi) stellt der Bund insgesamt eine Milliarde Franken zur Verfügung. Diese Summe verteilt sich auf sechs Orte zwischen Liestal und Basel. Doch gerade die Gelder für die Personen­unterführung seien wegen der ungewissen Situation mit dem Herzstück kaum vor 2035 freizu bekommen. «Wir brauchen Überbrückungsmassnahmen», sagte Staffelbach. Die Wieder­inbetriebnahme der alten Per­sonenunterführung, die relativ schnell umgesetzt ist, erfolge nur punktuell in Stosszeiten. Ausserdem könne wegen der Enge in dieser Passage der Personenfluss nur in eine Richtung erfolgen.

Staffelbach sagte auch, dass es langfristig fünf Querungen brauche, um eine wirklich gute Si­tuation zu haben. «Man kann uns vorwerfen, das wir dies schon lange wissen und mit dem Bau hätten beginnen können», sagte er. Doch die Planung sei, nicht zuletzt wegen des Herzstücks, komplex, anspruchsvoll und ­aufwendig.

Im Besitz der SBB ist ebenfalls die Margarethenbrücke. Diese könnte gemäss einer Studie des Architekturbüros Herzog & de Meuron derart verbreitert und mit Abgängen zu den Gleisen versehen werden, dass ein grosszügiger Platz entstehen würde. Tatsächlich ist ein solcher im «Synthesebericht» des Konsortiums Bahnknoten/Herzstück Basel fester Bestandteil – allerdings in bescheidenerer Form.