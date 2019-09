Ekaterina und die Sache mit dem Spam-Ordner

Dann will ich endlich den Delete-Knopf drücken. Doch da sehe ich plötzlich die offizielle Mitteilung der europäischen Lotterie-Organisation: Ich habe 9,15 Millionen Euro ­gewonnen! Um das Geld zu erhalten, muss ich Don Diego Aragon von der Sicherheitsfirma Financial Security Company Fina S.A. nur noch ein paar Daten übermitteln: Name, Geburtsdatum, Kreditkartennummer und solche Sachen.

Bei so schönen Aussichten kann ich über die nicht ganz korrekte Grammatik, die fehlerhafte Orthografie und die schiefe Satzstellung grosszügig hinwegsehen.

Das ist schnell erledigt. Jetzt könnte ich mit Aufräumen beginnen. Aber halt, es melden sich Lara und Tina. «Bitte ignoriere uns nicht», schreiben sie mir verzweifelt, «wir möchten mit Dir im Internet plaudern.»

Die Putzaktion muss warten. Zumal auch noch ein verlockendes Angebot hereinschneit: «Wir möchten Sie informieren, dass das Büro des nicht Beanspruchten Preisgeldes in Spanien, unsere Anwaltskanzlei ernannt hat, als gesetzliche Berater zu handeln, in der Verarbeitung und der Zahlung eines Preisgeldes, das auf Ihrem Namen gutgeschrieben wurde.» Bei so schönen Aussichten kann ich über die nicht ganz korrekte Grammatik, die fehlerhafte Orthografie und die schiefe Satzstellung grosszügig hinwegsehen.

Frau Shushkina – ach was: Ekaterina, wir können uns doch duzen – träumt von einem Treffen mit einem «interessanten und wohlerzogenen Mann»

Fertig lustig jetzt: Ich bin einen Mausklick davon entfernt, den Spam zu entsorgen. Doch ich zögere. Denn was ich jetzt zu lesen bekomme, berührt mich zutiefst. «Mein Name Shushkina Ekaterina aus der Stadt Cheboksary, Russland», lese ich da, «mir 27 Jahre und mich, die Bildung ernst die Beziehung zu wollen. Ich die Kinder nicht zu haben und niemals war verheiratet.»

Frau Shushkina – ach was: Ekaterina, wir können uns doch duzen – träumt von einem Treffen mit einem «interessanten und wohlerzogenen Mann». Ich fühle mich geschmeichelt. Sie meint es ernst, denn sie schreibt: «Wir werden den Dialog haben. Wenn du mit mir spielen willst, schreibe mir nicht.» Mila, Philomena, Don Diego Aragon, Lara und Tina, das Büro des nicht Beanspruchten Preisgeldes, Ekaterina – alle wollen sie etwas von mir.

Den Spam-Ordner lösche ich ein andermal.