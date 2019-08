«Einswerden mit sich und dem Leben»

Voll, bumsvoll war die Predigerkirche am Dienstagabend. Als würde ein Popstar auftreten. Dabei stand vor der Menge nur ein Mönch mit weissem Bart. Doch seine Worte ziehen Menschen weltweit in den Bann. Und so reisten sie von weit her, aus der halben Schweiz, aus dem Süden Deutschlands, um ihm zuzuhören. Der Benediktinerpater Anselm Grün spricht ohne Moralkeulen und Glücklich-in-zehn-Tagen-Ratschläge.