Einsamkeit ist tödlich

Und da beschliesst der Bund, dass bei Ergänzungsleistungen die Mietbei­träge für Wohngemeinschaften stark gekürzt werden. Ein Humbug! Einerseits, weil sich so gar kein Geld einsparen lässt. Denn ältere Menschen, die auf Ergänzungsleistungen angewiesen sind, also zu wenig Geld aus AHV und Pensionskasse erhalten, um zu überleben, und daher einen Zustupf erhalten, werden jetzt kaum mehr in eine Wohngemeinschaft ziehen. Ausserdem wird damit ein guter Teil der Bemühungen der vergangenen Jahre zunichtegemacht. «Gemeinsam statt einsam» ist ein beliebtes Schlagwort geworden. Es gibt immer mehr Gemeinschafts­modelle: Wohnen mit Rückzugs­möglichkeit und gemeinsamen ­Räumen; Wohnen mit vermehrten Nachbarschaftskontakten oder ­Mehrgenerationenhäuser.

Die Politik müsste ihre traditionellen Denkmuster aufbrechen.Source

Das Thema Individualismus als Einsamkeitsfalle ist glücklicherweise erkannt. Und es gibt Wege daraus. Doch dafür müsste die Politik ihre traditionellen Denkmuster aufbrechen. Tut sie jedoch nicht, wie nach dem Bund jetzt auch das Beispiel der Basler Regierung zeigt. Die Altersorganisationen kritisieren Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger scharf, weil sein Departement die Altersleitlinien entwickelt hat, ohne sie als Direktbetroffene zurate zu ziehen. Herausgekommen ist ein Papier ohne Format und Verbindlichkeit. So weigert sich die Regierung beispielsweise, die Betreuung älterer Menschen finanziell ebenso gut abzugelten wie die Pflege bei Krankheit.

Damit verpasst sie eine wertvolle Chance. Denn Betreuung heisst auch menschliche Zuwendung, und diese ist eine wichtige Voraussetzung dafür, gesund zu bleiben oder wieder zu werden. Die Politik muss dringend von ihren veralteten Vorstellungen wegkommen, dass Senioren in erster Linie gepflegt werden müssen. Alt werden ist kein Rosengarten. Alt werden ist schon per se eine der grössten Kränkungen im Leben. Wenn nun die Politik noch beschliesst, Senioren nicht ernst zu nehmen und sie nicht in die Gestaltung der Leit­linien einzubeziehen, ist das zusätzlich ein Schlag ins Gesicht.

Der Einbezug wäre umso wichtiger, weil die kommende Altersgeneration eine völlig andere sein wird als die aktuelle. Die Generation der 68er kommt in die Jahre, und das sind keine Senioren mehr, die sich in Altersheime und Pflegeinstitutionen abschieben lassen. Sie wollen mit­sprechen, ihre Rechte durchsetzen, neue Wohnformen entwickeln. Sie werden nicht allein zu Hause sitzen und warten, bis ein Verwandter, ­Bekannter oder die Spitex bei ihnen aufkreuzt. Und sie wollen schon gar nicht im Pflegeheim dahinvegetieren und sterben. Es ist eine Generation der Aktivisten, die bei Bedarf auch kämpferisch werden kann, die selbstbestimmt entscheiden will, wie sie lebt und stirbt. Diese Generation braucht neue Ideen, die jedoch von der Regierung noch abgewürgt werden.

Tiefgreifende Veränderungen in der Lebensform müssen von jedem Einzelnen kommen.

So will die Basler Regierung einen Vorstoss von Alt-Grossrätin Beatrice Alder völlig abschreiben. Die politisch aktive Seniorin wollte erreichen, dass Gemeinschaftsaktivitäten, Fahrdienste, Mittagstische und Ähnliches als Zeitvorsorgeleistung anerkannt ­werden. Dafür hätte man kein Geld, sondern Gutschriften erhalten, falls man später ebenfalls Hilfe braucht. Das Argument der Regierung: zu aufwendig und eine Konkurrenz der Freiwilligenarbeit.Natürlich sollte sich der Staat nicht in unsere Gefühle einmischen. Es würde reichen, wenn er die Altersorganisationen in die Planung von Alters­konzepten einbinden würde. Dabei dürfen wir jedoch etwas nicht aus den Augen verlieren: Tiefgreifende Veränderungen in der Lebensform müssen von jedem Einzelnen kommen. Und das ist kein Sonntagsspaziergang, sondern hat viel mit Mut und Los­lassen zu tun. Doch wer schon seit Jahren in die Leere der Einsamkeit geblickt hat, wählt vielleicht tatsächlich lieber den Sprung aus alten, überholten Gewohnheiten als das Verharren im selben Muster.

Dazu lohnt sich ein Blick in das Buch «Neue Wohnformen für Mutige» von Margareta Hehl und Barbara Zohren über ein Projekt des Stürlerhauses in Bern. Die zwei Seniorinnen beschreiben darin ihre ersten Ideen von einem neuen Leben und Wohnen im Alter, von Höhen und Rückschlägen, von Haussuche und Umbau und vom Alltag im gemeinsamen Haus, das sie seit einigen Jahren mit acht weiteren Personen teilen.