«Einige Velofahrer verhalten sich rücksichtslos!»

Dass die Freie Strasse seit einigen Jahren eine Fussgängerzone ist, in der ein generelles Velofahrverbot gilt, scheint viele Velofahrer nämlich wenig zu kümmern. Auch in den anderen Fussgängerzonen in der Innenstadt zeigt sich das gleiche Bild.

Mit Stift und Notizblock

Einer, der sich über die Gesetzlosigkeit der Velofahrer ärgert, ist Mike Cavin. Der 52-Jährige wünscht sich eine Fussgängerzone, die diesen Namen auch wirklich verdient. Darum hatte er beschlossen, aktiv zu werden und die Missstände zu dokumentieren. Mit Stift und Notizblock stellte er sich stundenweise in verschiedene Ecken der Basler Innenstadt und begann die Verkehrsregelverletzungen der Velofahrer zu zählen.

In der Freien Strasse zählte er am vorletzten Montag zwischen 8 und 9 Uhr 68 Velofahrer, die in Richtung Marktplatz gefahren sind, anstatt ihr Velo wie vorgeschrieben zu schieben. In der Gegenrichtung missachteten weitere 15 Velofahrer auch die signalisierte Einbahnstrasse. In der Stunde zuvor beobachtete er 57 Velofahrer, die verbotenerweise den Rheinsprung befahren haben.

Der arbeitslose Verkäufer hat während der ganzen Woche in vielen weiteren Stunden das Verhalten der Zweiradfahrer in der Innenstadt beobachtet und penibel dokumentiert. Wo auch immer er zu zählen begann, traf Cavin reihenweise auf gesetzlose Velofahrer in der Fussgängerzone – manchmal sogar auf den Trottoirs, ohne Hände am Lenker oder nachts ohne Licht.

Gefahr für Kunden

Am gefährlichsten findet der gebürtige Zürcher das Verhalten am Spalenberg: «Dort sausen die Velofahrer direkt vor den Läden vorbei. Wenn die Kunden auf die Strasse treten, kommt es schnell zu brenzligen Situationen.» Ein entspanntes Nebeneinander von Fussgängern und Velofahrern könne er, der selbst viel mit dem Velo unterwegs sei, nicht erkennen. Als die BaZ Cavin in der Schneidergasse traf, war es für den Fotografen ein Leichtes, das Fehlverhalten der Velofahrer zu dokumentieren. In den wenigen Minuten des Fototermins fuhren rund ein Dutzend Velofahrer verbotenerweise an Cavin und dem Fotografen vorbei.