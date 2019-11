Eine sehr überhebliche Forderung

Dass die Zusammensetzung des Ständerats absolut gar nichts mit der Bevölkerungsgrösse der Kantone zu tun hat, hat Nationalrat Wermuth wohl nicht verstanden. So darf der Kanton Uri mit seinen 36'000 Einwohnern ebenso zwei Ständeräte stellen, wie es der Kanton Zürich mit eineinhalb Millionen Einwohnern darf. Unser Stöckli gibt den kleineren Kantonen ein faires Mit­spracherecht, das sie nach wermuthschem Proporz nicht hätten. Ein Minder­heitenschutz also.

Aufwertung zum Vollkanton?

Zudem brauchen weder wir Städter noch die Baselbieter einen zweiten Sitz. Gibt es auch de jure keine Halbkantone mehr in der Schweiz, so sind wir Basler de facto einer. Wir sind es rein territorial gesehen, wir sind es aus historischer Sicht, und wir sind es kulturell. Basel-Stadt unterscheidet sich durch seine Strukturen, seine mikroregionalen Befindlichkeiten und seine Sprache von seinem Nachbarkanton. Es gibt keinen Grund, diese äusserst lokalen Faktoren, die unseren kleinen Kanton ausmachen, zum Anlass zu nehmen, um uns zum Vollkanton aufzuwerten. Das wäre überheblich – und gefährlich.

SP-Präsident Pascal Pfisters Sorgen, die er in der BaZ thematisierte, sind gerechtfertigt: «Hätten das Baselbiet und Basel beide zwei Sitze im Stöckli, wäre die Kantons­trennung endgültig besiegelt.» Kantonsgrenzen werden damit in Stein gemeisselt. Die Aufwertung zum Vollkanton mit zwei Ständeratssitzen wäre, so formulierte es Alt-SP-Präsident Roland Stark bereits vor 25 Jahren in dieser Zeitung, ein «Torpedo gegen die Partnerschaft und soll jede Chance auf eine Wiedervereinigung zunichtemachen».

Zusammenarbeit ist angesagt

Zwar ist die Wiedervereinigung seit der Abstimmung 2014 mittelfristig erst einmal abgeblasen, doch noch lange nicht vom Tisch. Jedenfalls für die Basler. Wir haben uns nach der gescheiterten Fusion – an diesem historischen Tag, an dem das Baselbiet unseren Antrag ablehnte – auf mehr Zusammenarbeit, mehr Partnerschaft geeinigt, denn alleine kommen wir nicht mehr vom Fleck.

Wir sind ein kleiner Kanton mit grossen Bedürfnissen: sei es finanzielle Unterstützung oder territoriale Notwendigkeiten, sei es überkantonale Verantwortung in Bildung und Wirtschaft, die wir tragen. Basel-Stadt kann sich die Aufwertung zum Vollkanton nicht leisten – zu sehr sind wird von unserem Bruder abhängig, mit dem wir uns so arg zerstritten haben. Die Aufwertung zu zwei vollen Ständen wäre das Ende der Partnerschaft. Einer Partnerschaft, die mittels Staatsverträgen so stark verflochten ist wie nirgends sonst in der Schweiz.