Eine Hommage an Graubünden

«Alt fry Rhätien»

Kürzlich ist innerhalb dieses Ensembles die Liegenschaft mit der Nummer 54 renoviert worden. Diese ist insofern von Interesse, als über der Eingangstür in dezent gehaltener Jugendstilschrift drei Wörter stehen: «Alt fry Rhätien». Was soll das bedeuten?

Der Grund liegt bei den ehemaligen Besitzern. Sie hiessen Carl Christian und Mary Annie Pradella-Burckhardt und hatten das Haus 1908 bezogen. Sie war Urenkelin und reiche Erbin des erfolgreichen Seidenbandkaufmanns Christoph Burckhardt-Merian; er stammte aus Chur, war Arzt und Sohn eines Buchdruckers. Kennen gelernt hatten sie sich in einem Sanatorium in Davos, wo Pradella als Arzt tätig war.

Die Aufschrift «Alt fry Rhätien» muss der Churer Carl Pradella in die Wege geleitet haben. Der Begriff war in der alten Eidgenossenschaft geläufig für den späteren Kanton Graubünden – «rätisch» bedeutet ursprünglich so viel wie «bündnerisch». Noch heute finden wir die Bezeichnung in der «Rhätischen Bahn» oder im Namen «Rätoromanen». Pradella stammte nicht nur aus diesem Kanton, sondern lernte dort auch seine spätere Frau kennen. Der Begriff über dem Hauseingang ist also als eine Art Hommage an Graubünden zu verstehen.

Soireen und musikalische Konzertabende

Als Carl Pradella 1919 starb, mochte seine Frau Mary Annie nicht mehr in dem Haus wohnen und liess hundert Meter näher zur Pauluskirche, an der Arnold-Böcklin-Strasse 1, eine Villa bauen: Sie sollte eines der prächtigsten privaten Palais werden, die im 20. Jahrhundert in Basel gebaut wurden. Architekt des Anwesens war Max Laeuger, der in der Steinen­vorstadt das Variété-Theater Küchlin mit der kolossalen Tempelfront geschaffen hatte. Für Marie Pradella dachte er sich eine 23 Meter breite und zehn Meter hohe Villa im neoklassizistischen Stil aus und setzte vor den Eingang sechs elegante Säulen, die eine Terrassenbrüstung tragen.

1924 war das Haus bezugs­bereit und diente der Musikmäzenin bis zu ihrem Tod im Jahr 1945 als Ort für Soireen und musikalische Konzertabende. Dabei ist sie ihrem Mann über den Tod hinaus stets treu geblieben. Ein reich verziertes Gitter über der Eingangstür belegt es. Denn dort steht in goldenen Lettern geschrieben: Zum Rhätischen Hof.