Eine Begegnung mit Folgen

Sie hat ihre Kinder zu Hause ohne Arzt und Hebamme geboren, begleitet lediglich von einer erfahrenen Freundin. Stets ­wusste sie Rat, wenn es um Gesundheit, Transformation oder Spirituelles ging.

Das ist Isabelle Baumgartner, gekleidet zeit ihres Erwachsenenlebens in lange, wallende Röcke, die Haare zu einem einfachen Pferdeschwanz zurückgebunden. Ihr Kleiderschrank war voller Röcke und Oberteile, doch sie sah jeden Tag genau gleich aus, und das störte sie nicht. Bis sie vermehrt in der Öffentlichkeit auftreten musste. «Ich war unzufrieden mit meinem Aussehen», erzählt sie. Doch sie wusste nicht, was zu ändern. Bis sie auf Ruth Bugmann traf. Das war im Secondhand-Laden «zum Kleiderbügel». «Sie beriet mich perfekt», sagt Baumgartner.

Der Wandel zur kecken Dame

Ein leises Lächeln umspielt die Lippen von Ruth Bugmann, als sie in der Wohnung von Isa Baumgartner sitzt und die Bilder betrachtet, die sie nach den ersten Begegnungen mit ihrer neuen Kundin gemacht hat. Es ist das Lächeln der Vorfreude auf einen Neubeginn, und beim Blick auf die Fotos wird klar, weshalb. Auf den Bildern wirkt die Powerfrau mit den wallenden Kleidern, überspitzt gesagt, «omihaft». Die Haare sind grau geworden, die langen Röcke, die in jungen Jahren noch Dynamik ausdrückten, wirken deplatziert.

«In einem ersten Schritt gehe ich gern zu den Kunden nach Hause», sagt Bugmann. Dann wird Stück um Stück aus dem Kleiderschrank angezogen, und die Stylistin macht Fotos. «Dann sieht die Kundin, wie sie darin aussieht.» Oder der Kunde, denn Ruth Bugmann wird von ebenso vielen Männern wie Frauen zurate gezogen.

Vielseitige Beratung

Viele Kleider werden bei diesem Durchgang ausgemistet oder mit neuem ergänzt. Doch Ruth Bugmann diktiert nicht, sie berät mit Feingefühl. Sie möchte niemandem etwas aufzwingen, in dem sich das Gegenüber nicht wohlfühlt. «Sie hat meinen Stil verstanden», sagt Isa Baumgartner glücklich. Sie habe zuerst gebangt, dass sie mit Nylonstrümpfen rumlaufen müsse. Doch die Stylistin spürte sofort, dass so etwas nicht dem Wohlgefühl der Kundin entsprochen hätte. «Ich schaue gern auch die Umgebung an, um den ganzen Menschen zu erfassen», sagt Bugmann. Jemanden, der einen tipptopp aufgeräumten Stil pflegt, berät sie anders als jemanden, der frecher eingerichtet ist.