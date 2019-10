Ein weiteres Traditionsunternehmen zieht weg

Was Daniel Hunziker zu sagen hat, fällt ihm schwer. Er atmet tief ein, dann spricht er Klartext: Auch seine Firma, die Elektro-Firma Moritz Hunziker AG, wird schon bald die Stadt Basel verlassen, um im Baselbiet von einer vorteilhafteren Verkehrssituation zu profitieren. Ab Februar 2020 werden 30 Mitarbeiter neu auf dem Hafenareal in Birsfelden ihren Arbeitsplatz haben. Administration und Verwaltung bleiben an der Kleinhüningerstrasse 183. «Vorerst», sagt Hunziker. Er brachte es nicht über sich, den Betrieb, den er in dritter Generation führt, auf einen Schlag ganz aus Basel abzumelden.