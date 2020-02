Ein grüner Turm für Basel?

Der Gartenbauarchitekt Donald Jacob hat ein Crowdfunding lanciert, um seine Vision von einem «Basler Turm» zu ermöglichen. Er möchte dafür «den ‹SBB-Bunker› bei der Margarethenbrücke als Fundament zu benutzen und den Turm darauf ‹aufzupflanzen›, an einem seit Jahren brachliegenden Ort mitten in der Stadt», wie der Verein «Leuchtturm» um Donald Jacob in einer Medienmitteilung schreibt. Durch eine intensive Gebäudebegrünung solle so der weltweit erste «vertikale Park» entstehen, von dem man einen guten Ausblick über das gesamte Dreiland haben werde.