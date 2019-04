Ein Türmchen für die Methodisten

Es sitzt hoch oben auf dem Dach, und in ihm haben knapp drei Personen Platz. Der runde Turm über dem Allschwilerplatz ist sehr klein und deswegen leicht zu übersehen. Doch ist er mit einer bemerkenswerten Geschichte verbunden: der Geschichte der evangelisch-methodistischen Kirche. Sie hat ihren Ursprung in England. Dort startet der Prediger John Wesley im 18. Jahrhundert die methodistische Erweckungsbewegung. Ihr reformatorisches Gedankengut beinhaltet anglikanische, lutherische, herrnhuterische und gemässigt-calvinistische Einflüsse. Erster Ort in der Schweiz, wo diese methodistische Bewegung Fuss fasste, war Lausanne.