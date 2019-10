Ein Tausendsassa lässt sich nicht unterkriegen

Seine Lebenspartnerin, Ursula Moser, hatte ebenfalls Lust, Neues zu bewegen – neben ihrem Job im Sozialbereich. Dünki, seines Zeichens Projektentwickler, schlug ihr immer wieder mal Ideen vor. Doch nichts zündete den Funken. Bis ein Vorschlag eine Saite in ihrer Seele zum Klingen brachte: «Wir verkaufen Brot, das im Überschuss produziert oder bis Ladenschluss in den Bäckereien nicht verkauft wurde», schlug Dünki vor. Vor ihrem geistigen Auge stiegen unverhofft Düfte und Erinnerungen der Kindheit auf: Ihre Grossmutter sei Bäckerin gewesen und die Backstube stets ein magischer Ort für die Kinder, so Moser.

So haben Berto Dünki und Ursula Moser diesen Laden aufgebaut, in dem fast das gesamte Sortiment eigentliche Überproduktionen sind, wie Moser sagt. Heute gibt es dort nicht mehr nur Brot zu haben, sondern auch andere Lebensmittel. Das Team sammelt sie bei Bäckereien und Detailhändlern ein. Es ist Ware, die sonst weggeworfen würde. Im Backwaren-Outlet werden sie zu symbolischen Preisen, meist um die Hälfte des üblichen Bäckerpreises, verkauft.

Ob die Produkte tasächlich noch geniessbar sind, prüft regelmässig ein Lebensmittelinspektor.«Wir bevorzugen Mitar­beiterinnen und Mitarbeiter, die auf dem Arbeitsmarkt keine idealen Bedingungen haben», sagt Ursula Moser.

Arbeitsplätze bieten sie mittlerweile einige an: Es braucht einen Chauffeur, Verkaufs­mitarbeiter im Morgen- und Abenddienst und weiter auch mehrere Helfer, die wie Dünki und Moser ehrenamtlich arbeiten. Und das sind keineswegs gelangweilte Hausfrauen. «Wir haben ehrenamtliche Hilfskräfte, die mitten im Berufsleben stehen», sagt Moser. So kommt ein Jurist einmal pro Woche, eine Dentalhygienikerin, aber auch Menschen, die im Backwaren-Outlet Tagesstruktur und Teamzugehörigkeit durch eine sinnvolle Tätigkeit finden.

Vor vier Jahren hat der kleine Laden hinter dem Bahnhofeingang Gundeldingen eröffnet. Schon nach vierzig Tagen sei der Betrieb selbsttragend gewesen. Ohne Unterstützung des Staates.

Einfach verweilen

Das Backwaren-Outlet ist auch eine Zufluchtsstätte. Hier kann jemand ohne Konsumationszwang am kleinen Tischchen etwas verweilen oder den Klavierklängen lauschen, die jeweils am Mittwoch und Donnerstag zwischen 14 und 15.30 Uhr ertönen. Es sei wohl die einzige Organisation gegen Food-Waste weit und breit, die der menschlichen Nahrungskette nichts entziehe, sagt Dünki. Die Ware, die keine Käufer findet, wird abends zuerst an Arme und später an Passanten verteilt. Eine Erfolgs­geschichte, die weitere Kreise zieht.

An der Vogesenstrasse wird zurzeit ein Ableger aufgebaut. Doch an der Güterstrasse 120 hat es mittlerweile einen Dämpfer gegeben. Der Mietvertrag läuft im Frühling aus, die Eigentümerin will das Haus verkaufen. Daher verlängert sie das Mietverhältnis nicht. Jetzt ist man auf der Suche nach einer neuen Unterkunft. Doch Dünki und Moser sind beseelt von der Sache – aufgeben werden sie nicht. Und ­natürlich ist Berto Dünki schon bei der Organisation seines nächsten Projekts. Er ist dabei, eine Beratungsstelle für Whistleblower auf die Beine zu stellen.