Ein Selfie im Rhein

«Ziel dieser Foto­anlage ist, dass mit den Bildern ‹User Generated Content› (ein vom Nutzer kreierter Inhalt, Anm. d. Red.) generiert wird. Mit Posts auf Insta­gram oder Facebook übernehmen unsere Gäste so selbst die Rolle des Ver­markters. Diese ist glaubwürdiger als klassische Werbung und erst noch kostengünstiger», erklärt Anneke ­Geyer, Manager Marketing & Communications von Basel Tourismus. Zudem wolle man testen, ob die Fotoanlage Anklang finde. Mit solchen Aktionen hofft Basel Tourismus, mehr Sommergäste in die Stadt zu locken.

«Ein ausgeklügeltes System»

Währenddessen haben sich zwei Schwimmer in die Fluten gestürzt, um zu demonstrieren, wie das Ganze funktioniert. Sie lassen sich zur Fahne mit dem Pfeil beim Floss treiben, um sich in Position zu bringen. Die Ampel steht auf Grün, die Kamera ist also schussbereit. Nach der obligaten Handbewegung blitzt es prompt. Mit dem Winken löst man nicht nur den Schnappschuss aus, auch das Einverständnis für den Datenschutz ist somit abgegeben. Wem das Foto nicht zusagt, geht nochmals das Rheinbord hoch und wiederholt die Prozedur, bis es stimmt.

Was auf jeden Fall stimmt, ist das Altstadt-Panorama mit dem Münster im Hintergrund. «Das ist ein ausgeklügeltes System», erklärt Geyer, welche sich seit Monaten intensiv mit diesem Projekt befasst. Nicht nur brauchte es für die Umsetzung Erfindergeist, auch mussten einige Vorgaben berücksichtigt werden wie etwa die Fliessgeschwindigkeit und Sicherheitsaspekte. Um die 40Kilo schwere Kamera vor Vandalen zu schützen, wird sie nachts vorsorglich hochgezogen.

Infos:www.basel.com/de/oris-fotopointBilder:www.fotopoint.basel.com