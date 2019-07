Ein Maler mit einem eigenem Platz

Das Areal ist in Ost und West aufgeteilt worden. Man findet zwei grosszügig konzipierte Plätze – einer trägt den Namen unserer gesuchten Samstagssprosse.

Die «Piazza» wurde hier einem Basler Maler gewidmet. Dieser – am 15. Mai 1912 in Basel geboren – machte als ­15-Jähriger eine Flachmaler­lehre. Aber schon früh war er vom Zeichnen und der Kunst fasziniert – es war van Gogh, der ihn am meisten inspirierte.

NEBEN SEINEM FLACH­MALERBERUF SCHUF DER JUNGE KÜNSTLER AUCH SKIZZEN UND BILDER.

1934 gelang ihm in Basler Künstlerkreisen der Durchbruch mit dem Werk «Emigranten». Berühmt wurde der Maler später auch durch seine ­Skizzen, die er für die ­«Kuttlebuzzer» entwarf – sein ­«Gaischterzigli» war legendär. Und beeinflusste auch die Fasnachts-­­Goschdym-Mode …

1982 starb der Künstler in Basel. Die Stadt hat ihn nun mit dem Platz auf dem ­Erlenmattareal geehrt.

Unsere Frage: Wie ist der ­Vorname des Malers? Wir suchen den ersten ­Buchstaben. Und das ist ein:…

Damit hätten wir das ­dritte Sprossenwort zusammen­gebaut.