Ein Italiener nicht nur für die Gundelianer

Das Restaurant Pizzeria Gundeli Casino haben wir stets links liegen gelassen. Zu abweisend kommt der Bau aus Glas und Beton am Tellplatz daher. Doch am Sonntag ist die Wahl klein, denn viele Pächter gönnen sich und ihrem Personal am Feiertag einen Freitag. So versuchen wir es – und sind begeistert. Die mit grilliertem Gemüse gefüllten Cestini di Parmigiano (21 Fr.) sind köstlich. Diese Vorspeise ist nicht das Einzige, was mundet. Doch davon später.