Ein Fall für zwei

Nachdem drei Tambouren und sechs Pfeiferinnen den Ryslaifer als exquisites Amuse-Bouche serviert haben, wissen wirs: Es ist Kommissär Peter Meier (Stefan Uehlinger). Zusammen mit seiner Polizeiassistentin Hildegard Böhler (Noemi Schaerer) gibt er unmissverständlich den Ton an: Den Schnitzelbank Spitzbueb spediert er, noch ehe dieser den Mund aufmachen kann, gleich wieder raus; stattdessen macht er sich unverzüglich auf die Suche nach Fasnachts-Comité-­Obfrau Pia Inderbitzin, die im Restaurant plötzlich auf unerklärliche Weise aus ihrem Kindersitzli an Tisch 6 verschwunden sein soll.

Den Gästen gesteht der Kommissär gerade noch das Recht zu, die einzelnen Menügänge zu geniessen, doch dazwischen mischt er sich mit seiner Polizeiassistentin immer wieder ein – sei es, dass er die Tambouren- und Pfeifergruppe bei ihrem ­tirilierenden Rossignol-Vortrag unterbricht, sei es, dass Assistentin Böhler zur «Kriminaltango»-Melodie den Morgestraich und später in einer wunderschön-sentimentalen Hymne ihren Chef und die Fasnacht besingt, oder sei es, dass beide zusammen das äusserst witzige Mälsubbe-Blues-Duett singen.

Witze, Pointen, Kalauer

Die vierte und schon lange ausverkaufte Auflage der Vorfasnachtsveranstaltung «E Bsuech im Fasnachtshuus» unter dem Produktionsduo Patrick Stalder und Lara Schenk ist ein vielfacher Genuss. Den Köchen der Safranzuft ist ein feines Essen gelungen. Musikalisch brillieren die Tambouren und Pfeifer, wobei der Krimi-Pfiff, von Michael Robertson für das Basler Piccolo hervorragend arrangiert, obenaus schwingt.

Aber auch Philipp Wing­eier am Klavier verdient ­Applaus – sowie die Gugge Negro-Rhygass mit ihrem Überraschungsauftritt. Und schnitzelbankmässig rollt das Rollator-Rösli mit seinen köstlichen Versen der Dreydaagsfliege davon.

In die Herzen des Publikums aber spielen und singen sich Kommissär Meier und Polizistin Böhler. Was hier Texter Stefan Uehlinger an Sprachwitz, Kalauern (das E-Bike ist der Tesla für Arme), Pointen, faulen Sprüchen und Verulkungen (Inderbitzli, Stinggebitzli, Verschwindebitzli) abfeuern lässt, ist allerbeste Unterhaltung.

Die Besucher sind vorgewarnt: Sie müssen sich im Restaurant Safranzunft auf einen Kriminal-Tango gefasst machen. Wird es während des fasnachtsmusikalisch unterlegten Drei-Gang-­Menüs Tote geben? Wird Hercule Poirot seinen Auftritt haben? Oder Derrick?